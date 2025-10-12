Bakan Fidan: Suriye'nin Güvenliği Türkiye'nin Güvenliğinden Ayrı Değil

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, " Suriye'nin güvenliğini, Türkiye'nin güvenliğinden ayrı görmüyoruz. Bu yolda, Suriyeli kardeşlerimize her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" dedi.

Bakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Suriye halkının özgürlüğe kavuşmasının ardından Suriye ile her alanda ve düzeyde kapsamlı temasları sürdürüyoruz. Suriye'nin kazanımlarının korunması ve ilerletilmesi için yakın eş güdüm ve iş birliğimizin daha da güçlendirilmesi konusunda Suriyeli kardeşlerimizle mutabıkız. Bu anlayışla, iki ülkenin Dışişleri Bakanları, Savunma Bakanları ve İstihbarat Başkanları olarak bugün Ankara'da gerçekleştirdiğimiz görüşmeler, ilişkilerimizin stratejik boyutlarını tüm yönleriyle ele almamıza imkan tanıdı. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunarak güvenliğinin tam anlamıyla temin edilmesi için atılabilecek ortak adımları ele aldık. Somut planlamalarımızı kapsamlı ve ayrıntılı şekilde değerlendirdik. Suriye yönetimi karşı karşıya olduğu zorlu sınamaların üstesinden gelebilecek azim ve kararlılığa sahiptir. Suriye'nin güvenliğini, Türkiye'nin güvenliğinden ayrı görmüyoruz. Bu yolda, Suriyeli kardeşlerimize her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA