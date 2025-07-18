Bakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye'nin güneyindeki durum ele alındı.

Gelişmelerin yakından takip edildiğini belirten Bakan Fidan, bir an önce sükunetin sağlanmasının arzu edildiğini ve Türkiye'nin bu yönde katkı vermeye hazır olduğunu kaydetti. Bakan Fidan, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğüne, birliğine ve egemenliğine olan desteğini vurguladı.

İsrail'in olaylara müdahalesinin kabul edilemez olduğunu kaydeden Bakan Fidan, Netanyahu hükümetinin bölgesel istikrara ve Suriye halkının geleceğine tehdit oluşturan eylemlere son vermesi gerektiğini belirtti. - ANKARA