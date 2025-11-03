Bakan Fidan: "Süreci baltalamak için temelsiz gerekçeler üretmeye, bahanelere sığınmaya gerek yoktur"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da katılımcı ülkelerin dışişleri bakanlarının katılımı ile düzenlenen "Gazze" konulu toplantıda, "Bugün 7 ülke ortak sorumluluk bilinciyle bir araya geldik. Bugün buradan hep birlikte açık bir mesaj veriyoruz. 'Süreci baltalamak için temelsiz gerekçeler üretmeye, bahanelere sığınmaya gerek yoktur.' Ateşkesi sabote eden, barışı baltalayan hiçbir eyleme izin verilmemelidir. Filistinlilerin gösterdiği irade karşılık bulmalıdır. Barışa giden süreç tamamlanmalıdır" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde Gazze'deki ateşkes ile ilgili son gelişmeler ve insani durumun ele alındığı toplantı, İstanbul Beşiktaş'taki bir otelde yapıldı. Toplantıya Dışişleri Bakanı Fidan'ın yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün dışişleri bakanları katıldı. Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Bakan Fidan, "Bugün İstanbul'da bölgesel barış ve istikrar açısından son derece önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptık. Gazze'deki ateşkes sürecini değerlendirdik ve insani yardımlar konusunu ele aldık. Toplantımıza Endonezya, Katar, Pakistan, Suudi Arabistan, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin kıymetli temsilcileri katıldı. Mısırlı mevkidaşımız da bizimle burada olacaktı fakat ülkesindeki çok önemli bir uluslararası toplantıdan dolayı bizimle bir arada olamadı. Sayın Cumhurbaşkanımız ve 7 kardeş ülkenin liderlerinin ABD Başkanı Trump ile New York'ta yaptıkları toplantı, bildiğiniz gibi yeni bir süreci başlatmıştı. Akabinde Şam El-Şeyh'te gerçekleştirilen zirvede ortaya çıkan barış umudu, bütün dünyanın desteğini kazandı. Varılan anlaşma kapsamında rehine ve mahkumların takasıyla insani yardımların girişi başlamış, İsrail güçleri ilk etapta belirlenen hatta geri çekilmiş ve Gazze'nin kuzeyine geri dönüşler gerçekleşmiştir. Ancak mutabakatın harfiyen uygulanması konusunda bildiğiniz gibi bazı sorunlar da yaşanmaktadır. İsrail ateşkesi düzenli biçimde ihlal ediyor ve insani yardımın ihtiyaç duyulan düzeyde olmasına engel oluyor. Artık son derece kritik bir aşamaya ulaşmış durumdayız. Bugünkü toplantıya katılan ülkelerin ortak bir görüşü var. Gazze'deki soykırımın yeniden başlamasını istemiyoruz. Ateşkesin sürmesini ve iki devletli kalıcı barışın tesisi yönünde adımlar atılmasını da sonuna kadar destekliyoruz. Bu konuda üzerimize düşen görevi yerine getirmeye hazır olduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Uluslararası toplumun da İsrail üzerindeki baskısını devam ettirmesi gerekmektedir" şeklinde konuştu.

"Filistin halkının umutlarının ve geleceğe dair inançlarının yeniden yeşermesi gerekmektedir"

İsrail'in ateşkes anlaşmasından bu yana 250'ye yakın Gazzeliyi öldürdüğünü belirten Bakan Fidan, "Filistinlileri provoke etmeye çalışan bu saldırılara bir an önce son verilmelidir. İsrail insani yardımların ulaştırılması konusunda da üzerine düşen görevi yerine getirmemektedir. Mutabakata göre günlük 600 insani yardım kamyonunun ve 50 akaryakıt tankerinin girişine izin verilmesi gerekmektedir. Biz bu miktarın içeriye girdiğini açıkçası görmüyoruz. İsrail'in bu politikası nedeniyle insani yardımlar depolarda ya da kamyonlarda beklemektedirler. Toplantımıza ayrıca Gazze'nin yönetimi ve güvenliğine ilişkin düzenlemelerle ilgili konuları da ele aldık. Hamas, Gazze'nin iradesini Filistinlilerden oluşacak komiteye devretmeye hazırdır. Söz konusu düzenlemeler, Filistin halkının haklarını koruduğu ölçüde zamana ve tahriklere dayanıklı hale gelecektir. Önümüzdeki günler de kurulması öngörülen Uluslararası İstikrar Gücü'nün görev tanımı ve oluşumuna ilişkin müzakereleri de bugün kendi aramızda görüştük. Bu sürecin anlaşmanın arabulucuları ve Filistin tarafıyla uzlaşı halinde yürütülmesi gerektiği konusunda hemfikiriz. Bugün Gazze'de yeniden toparlanma ve yeniden imar faaliyetleri hakkında da görüş alışverişinde bulunduk. Bu konuda uluslararası koordinasyonu açıkçası çok önemsiyoruz. Özellikle kış aylarının yaklaştığını dikkate alarak bu alanda somut adımların hızla atılması gerekmektedir. Gazze'nin yeniden ayağa kalkması, aynı zamanda Filistin halkının umutlarının ve geleceğe dair inançlarının yeniden yeşermesi gerekmektedir. Toplantıya katılan ülkeler olarak bu konuyu da yakından takip edeceğiz. Filistinliler arasında sağlanacak birlik Filistin'in uluslararası toplum nezdindeki temsili güçlendirecektir" diye konuştu.

"Bugün 7 ülke ortak sorumluluk bilinciyle bir araya geldik"

Ortadoğu'nun barış ve istikrar üretebilen bir coğrafya olduğunu vurgulayan Bakan Fidan, "Ortadoğu geçmişte de krizlerle karşı karşıya kalmış ancak her defasında barış ve istikrar üretebilmiş bir coğrafyadır. Bugün 7 ülke ortak sorumluluk bilinciyle bir araya geldik. Bugün buradan hep birlikte açık bir mesaj veriyoruz. 'Süreci baltalamak için temelsiz gerekçeler üretmeye, bahanelere sığınmaya gerek yoktur.' Ateşkesi sabote eden, barışı baltalayan hiçbir eyleme izin verilmemelidir. Filistinlilerin gösterdiği irade karşılık bulmalıdır. Barışa giden süreç tamamlanmalıdır. Bu yol sabır ve kararlılık gerektiriyor. Biz bu erdemlere sahip ülkeler olarak bu yolda yürümeye devam edeceğiz. Toplantıya katılan tüm mevkidaşlarımıza ve heyetlerine bir kez daha bu vesileyle en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Ortak çabalarımızın Gazze'de, bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesisine katkı sağlamasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL