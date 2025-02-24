Bakan Fidan: Rusya ile Suriye'deki Ayrılıkçı Hareketlere Dair Benzer Görüşler
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya ile Suriye'deki ayrılıkçı hareketlerin önlenmesi konusunda benzer görüşte olduklarını açıkladı. Bu iş birliği, iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlamayı hedefliyor. Bakan Fidan, bu konudaki kararlılıklarını vurgulayarak, bölgedeki istikrarın önemine dikkat çekti.
Bakan Fidan: "( Rusya'yla) Suriye'deki ayrılıkçı hareketlerin önünün kesilmesi konusunda benzer görüşteyiz." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika