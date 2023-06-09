Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Lavrov, Bakan Fidan'ı yeni görevi nedeniyle tebrik etmiştir" denildi.