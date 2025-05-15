Bakan Fidan, Rus Heyeti ile Görüştü

Bakan Fidan'ın Rus heyeti ile görüşmesi sona erdi

İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy başkanlığındaki heyetle Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy başkanlığındaki Rus heyetiyle bir araya geldi. Beşiktaş'taki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'ndeki görüşmede Medinskiy başkanlığındaki heyette Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Genelkurmay Başkanlığı Ana Müdürlüğü Başkanı İgor Kostyukov, Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin ve uzmanlar yer aldı.

Barış müzakerelerinin yarın Amerika Birleşik Devletleri (ABD)-Ukrayna-Türkiye ile Rusya Federasyonu-Ukrayna-Türkiye arasında üçlü görüşme şeklinde yapılması planlanıyor. ABD, Rusya, Ukrayna ve Türkiye'nin birlikte dörtlü görüşme yapıp yapmayacağı konusunun ise kesinleşmediği öğrenildi.