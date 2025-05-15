Bakan Fidan, Rus Heyeti ile Görüştü

Bakan Fidan, Rus Heyeti ile Görüştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy ile Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı çalışma ofisinde bir araya geldi. Görüşmede barış müzakereleriyle ilgili üçüncü taraflı görüşmelerin planlandığı belirtildi.

Bakan Fidan'ın Rus heyeti ile görüşmesi sona erdi

İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy başkanlığındaki heyetle Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy başkanlığındaki Rus heyetiyle bir araya geldi. Beşiktaş'taki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'ndeki görüşmede Medinskiy başkanlığındaki heyette Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Genelkurmay Başkanlığı Ana Müdürlüğü Başkanı İgor Kostyukov, Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin ve uzmanlar yer aldı.

Barış müzakerelerinin yarın Amerika Birleşik Devletleri (ABD)-Ukrayna-Türkiye ile Rusya Federasyonu-Ukrayna-Türkiye arasında üçlü görüşme şeklinde yapılması planlanıyor. ABD, Rusya, Ukrayna ve Türkiye'nin birlikte dörtlü görüşme yapıp yapmayacağı konusunun ise kesinleşmediği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET UZUN - Politika
İlk görüşme Bakan Fidan'la! Rusya ile Ukrayna heyetleri yarın görüşecek

İlk görüşme Fidan'la! İstanbul'daki barış zirvesinde tarih değişti
Akademisyen Seyitoğlu'ndan Konya için korkutan uyarı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir

5.2 büyüklüğündeki depremin ardından uykuları kaçıracak uyarı
İl olmayı bekliyoruz dedi, Erdoğan'ın yanıtı olay oldu

"İl olmayı bekliyoruz" dedi, Erdoğan'ın yanıtı olay oldu
İstanbul'da muhteşem geri dönüş! İstanbulspor yıkıldı, Boluspor yarı finalde

Muhteşem geri dönüş! Süper Lig yolunda yarı finalin adı belli oldu
Polis Şeyda'nın şehit edilmesinde silah arkadaşlarının hapsi istendi

Polis Şeyda'nın şehit edilmesinde silah arkadaşlarına hapis istemi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih Terim'in Al Shabab'ı durdurulamıyor! 3 gollü zafer

Onu durdurabilen yok! Terim yine kazandı, hem de 3 golle
Yeşil Pasaport'un kapsamının genişletilmesi teklifi TBMM'ye sunuldu

Bir meslek grubuna daha Yeşil Pasaport ayrıcalığı geliyor
Sürpriz adres! Aboubakar'ın yeni takımı belli oluyor

Aboubakar'ın yeni takımı herkesi şaşırttı
Edin Dzeko Roma'ya geri dönüyor

Duyunca şok olacaksınız! İşte yeni takımı
BAE'den ABD'ye 1,4 trilyon dolar yatırım sözü

Trump, Orta Doğu'da karlı çıktı! Bir ülkeden daha rekor yatırım sözü
Altın fiyatlarında sert düşüşü temsil eden şelale düşüşü senaryosu gerçek oldu

Altın fiyatlarında şelale senaryosu gerçek oldu
Başkan adayı mı olacak? Bilal Erdoğan'dan Fenerbahçe iddialarına net yanıt

Bilal Erdoğan'dan Fenerbahçe iddialarına net yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.