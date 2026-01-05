Haberler

Bakan Fidan, Paris'te Ukrayna konulu zirveye katılacak

Güncelleme:
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde yarın Paris'te düzenlenecek Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne katılacak.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Bakan Fidan, zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katılacak. Zirvede Ukrayna'da barışın sağlanması amacıyla yapılan görüşmeler ile barış planı taslaklarındaki son durumun ve Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantilerinde Gönüllüler Koalisyonu'nun oynayacağı rolün ele alınması öngörülüyor.

KARADENİZ'DE İSTİKRARIN ÖNEMİ VURGULANACAK

Bakan Fidan'ın zirvede, Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna savaşında sonuç odaklı diplomatik adımlarla barışçıl bir çözümü savunmayı sürdürdüğünü belirtmesi ve geçen yıl İstanbul'un taraflar arasında 3 tur müzakereye ev sahip yaptığına ve bu görüşmeler neticesinde başta esir takası olmak üzere insani konularda somut sonuçlar üretildiğine dikkat çekmesi bekleniyor. Bakan Fidan'ın ayrıca, Türkiye'nin önümüzdeki dönemde de taraflar arasında gerçekleştirilebilecek doğrudan görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu yinelemesi, Türkiye'nin Karadeniz'de istikrarın muhafazasını stratejik bir öncelik olarak gördüğünü ve bu konudaki tutumunu tüm taraflara hatırlattığını ifade etmesi öngörülüyor.

