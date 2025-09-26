Bakan Fidan, Nijerya Dışişleri Bakanı Tuggar ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu ABD'nin New York şehrinde Nijerya Dışişleri Bakanı Yusuf Tuggar ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'deki temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 80. BM Genel Kurulu programında eşlik etmek için bulunduğu New York şehrindeki resmi ziyareti kapsamında Nijerya Dışişleri Bakanı Yusuf Tuggar ile bir araya geldi. Görüşmede, bölgesel ve küresel gelişmelerin yanı sıra iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı.