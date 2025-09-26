Haberler

Bakan Fidan, New York'ta Fas Dışişleri Bakanı ile Bir Araya Geldi

Bakan Fidan, New York'ta Fas Dışişleri Bakanı ile Bir Araya Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 80. BM Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta Fas Dışişleri Bakanı Naser Burita ile görüştü.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Fas Dışişleri, Afrika İşbirliği ve Yurtdışındaki Faslılar Bakanı Naser Burita ile New York'ta bir araya geldi.

Bakan Fidan, 80. BM Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta, Fas Dışişleri, Afrika İşbirliği ve Yurtdışındaki Faslılar Bakanı Naser Burita ile bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Güllü ölüme böyle gitmiş

Güllü ölüme böyle gitmiş! Kahreden anlar kamerada
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tutmasalar Mehmet Şef'i dövecekti: İşte Türkiye'nin konuştuğu kavganın görüntüleri

Tutmasalar Mehmet Şef'i dövecekti: İşte o kavganın görüntüleri
Ağrı'da velinin öğretmene gönderdiği ses kaydı viral oldu

Öğrenci annesinin öğretmene gönderdiği ses kaydı viral oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.