Bakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı ile Gazze'de Ateşkes Üzerine Görüştü

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile yaptığı telefon görüşmesinde Gazze'deki ateşkes sağlanmasına yönelik müzakereleri değerlendirdi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile telefonda görüştü.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik planla ilgili müzakere süreci ele alındı.

