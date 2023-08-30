Dışişleri Bakanı Fidan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Takala'yı Ankara'da ağırladı
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Muhammed Miftah Takala'yı Ankara'da ağırladı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Muhammed Miftah Takala'yı Ankara'da ağırladı.
Bakanlık, konuyla ilgili X sosyal medya platformundan paylaşım yaptı.
Paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Muhammed Miftah Takala'yı Ankara'da ağırladı." ifadelerine yer verildi.
Fidan ayrıca, Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Shahid ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgesel gelişmelerin ele alındığı bildirildi.
Kaynak: AA / Gökhan Çeliker - Politika