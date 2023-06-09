Bakan Fidan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı ile görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri ile bir araya geldi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri ile bir araya geldi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri ile görüştü. Bakan Fidan, Libya'da temel önceliğimizin kalıcı barış ve istikrarın tesisi olduğunu vurguladı" denildi.