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Bakan Fidan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı ile görüştü

Bakan Fidan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı ile görüştü

Politika Haberleri

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri ile bir araya geldi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri ile bir araya geldi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri ile görüştü. Bakan Fidan, Libya'da temel önceliğimizin kalıcı barış ve istikrarın tesisi olduğunu vurguladı" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman Türkay - Politika

Hakan Fidan Libya Politika Haberler

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