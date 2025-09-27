Haberler

Fidan ve Tatar New York'ta Buluştu

Fidan ve Tatar New York'ta Buluştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi ziyaret kapsamında bulunduğu ABD'nin New York şehrinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi ziyaret kapsamında bulunduğu ABD'nin New York şehrinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD'deki temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu programında eşlik etmek için bulunduğu New York şehrindeki resmi ziyareti kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi. Görüşmede bölgesel ve küresel gelişmelerin yanı sıra KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın BM Genel Sekreteri Antonio Gutterres ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ile gerçekleştireceği görüşmelere ilişkin başlıklar ele alındı. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'ndan petrol akışı yeniden başladı

Milyonlarca ton petrol Türkiye'den akacak! Vana bu sabah açıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Başörtüsü yasağını kutlayan grubun karşısına geçip bağırdı: Burası Müslüman Türk devletidir

Grubun karşısına geçip bağırdı: Burası Müslüman Türk devletidir
Vergi kaçakçılığıyla mücadelede yeni dönem! 'Bilmeden kullandım' dönemi bitiyor

Maliye onların peşinde! "Bilmeden kullandım" dönemi bitiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.