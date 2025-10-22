Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al-Thani ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha'da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani ile görüştü.
Katar temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ikili temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, başkent Doha'da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani ile görüştü. - DOHA
