Bakan Fidan, Katar Başbakanı ile Gazze'deki Ateşkes Üzerine Görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi yaparak Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik çabaları değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze'de ateşkesin sağlanmasına yönelik çabalar ele alındı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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