Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Katar'a ziyaret gerçekleştirecek

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, bugün Katar'a ziyaret gerçekleştirecek.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Bakan Fidan, bu yıl gerçekleşecek 3'üncü Katar ziyareti kapsamında Türkiye ile Katar arasında her alanda gelişen stratejik ortaklığın ve ileriki döneme yönelik yeni iş birliği başlıkları değerlendirilecek. Doha'da düzenlenmesi öngörülen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin başkanlıklarındaki Yüksek Stratejik Komite'nin 11'inci toplantısının hazırlıkları da ele alınacak. Bunun yanında, başta Gazze ve Suriye olmak üzere, bölgesel konular istişare edilerek, Filistin devletinin tanınmasına yönelik olarak uluslararası toplum tarafından atılan son adımların değerlendirilecek.

GAZZE GÜNDEMİ

Bakan Hakan Fidan tarafından ziyaret kapsamında; Katar'ın Gazze'de ateşkesin sağlanmasına yönelik Mısır ve ABD ile birlikte yürüttüğü arabuluculuk çalışmalarını Türkiye'nin takdirle karşıladı ve her türlü yapıcı girişime destek vermeye hazır olduğu muhataplara iletilecek. Gazze'de ateşkesin sağlanmasına yönelik yürütülen görüşmelerin mevcut durumu hakkında değerlendirmelerin paylaşılacak ve İsrail'in Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırılarının durdurulması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi için atılabilecek ilave adımlar ele alınacak.

SURİYE DE MASADA

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi Dönem Başkanı sıfatıyla, Türkiye'nin çağrısıyla gerçekleştirilecek olan İİT toplantısına dair görüş alışverişinde bulunulacak. Türkiye ve Katar'ın, Suriye'de istikrar ve güvenliğin tesisine dönük müşterek çabalarının ve birlikte hayata geçirilebilecek iş birliği projeleri de değerlendirilecek. Suriye'de kapasite inşasına yönelik ortak gayretlerin sürdürülmesinin önemine dikkat çekilecek. Başta İsrail olmak üzere bazı aktörlerin Suriye'nin istikrara kavuşmasını engellemeye yönelik gayretlerine geçit verilmemesi gerektiği Katarlı muhataplara vurgulanacak.

İKİLİ İLİŞKİLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim'in başkanlıklarında 2015'ten bu yana her yıl dönüşümlü olarak iki ülkenin ev sahipliklerinde düzenlenen Yüksek Stratejik Komite'de bugüne kadar gerçekleştirilen 10 toplantı neticesinde, ikili iş birliğinin her alanını kapsayan 107 anlaşma imzalandı. Türkiye ile Katar arasında ticaret, yatırımlar, müteahhitlik, turizm ve enerji dahil olmak üzere birçok alanda mevcut iş birliği daha da güçleniyor. İki ülke arasında 2024 yılında 1,1 milyar dolar olarak gerçekleşen ticaret hacminin ileriki dönemde 5 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor. 1 Ağustos 2025 tarihinde yürürlüğe giren Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın söz konusu hedefe ulaşmada önemli bir katma değer yaratması öngörülüyor. İki ülke, bölgesel meselelere ilişkin yakın istişarelerini sürdürüyor.