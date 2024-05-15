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Bakan Fidan, Kanada Dışişleri Bakanı Joly ile bir araya geldi

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada Dışişleri Bakanı Mélanie Joly ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ankara'da, Kanada Dışişleri Bakanı Mélanie Joly'yi ağırladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile görüştü.

Bakanlığın X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Kanadalı mevkidaşı Joly ile Ankara'da bir araya geldiği bildirildi.

Paylaşımda, karşılama, baş başa ve heyetler arası görüşmelerden fotoğraflara yer verildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 2024 yılı, Türkiye ve Kanada arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 81. yıl dönümüne denk gelirken, son yıllarda özellikle otomotiv, denizcilik ve bilişim sektöründe ikili işbirlikleri geliştirildi.

Yaklaşık 3 milyar dolar olan Türkiye-Kanada ticaret hacminin, kısa vadede 5 milyar dolar seviyesine çıkarılması hedefleniyor.

İlki 2019'da İstanbul'da yapılan Kanada'yla Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) toplantısının ilerleyen dönemde gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Politika

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