Bakan Fidan, İtalyan mevkidaşı ile görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'yle telefonda görüştü.

?Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Fidan, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'yle bugün telefonda bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ve bölgesel ilişkiler ile Karadeniz tahıl girişimi konuları ele alındı.