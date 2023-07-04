Bakan Fidan: İsveç'in yükümlülüklerini yerine getirmesini bekliyoruz

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, İsveç'in NATO'ya üyeliği sürecine ilişkin, "İsveç tarafının tıpkı Finlandiya'da olduğu gibi terörle mücadele açısından yükümlülüklerini yerine getirmesini bekliyoruz. Terör örgütlerinin Stockholm sokaklarında, rahatlıkla her türlü eylem organize edebildiği, onlara bilerek veya bilmeyerek ev sahipliği yaptığı ortamda, bizim çok olumlu bir tablo çiziyor olmamız mümkün değil" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Bakanlığın Fatin Rüştü Zorlu Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Bakan Fidan, Ürdün'le Türkiye'nin köklü ilişkilerinin olduğunu, bölgesel ve uluslararası konularda benzer yaklaşımlara sahip olmaktan dolayı Ürdün'le düzenli istişarelere önem verdiklerini söyledi. Fidan, toplantıda alınan kararla, iki ülke bakanlıkları arasında düzenli siyasi istişarelerin de başladığını bildirdi. Fidan, görüşmede ikili ilişkilerin ele alındığını aktararak, "Ekonomik ilişkilerimizi nasıl daha da geliştireceğimizi görüştük. Küresel ve bölgesel zorluklara rağmen geçtiğimiz yıl ticaret hacmimiz 1 milyar doları aştı. Bu ivmeyi artırarak sürdürmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki dönem için planlanan 'Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'nın faydalı olacağına inanıyoruz. Ayrıca iş heyetlerimiz arasında ziyaretler üzerinde çalışmayı ön görüyoruz" diye konuştu.