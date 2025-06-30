Bakan Fidan: 'İran-İsrail arasında kalıcı bir barışa dönülmesi şu andaki stratejik hedeflerimizden biri'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "İran- İsrail arasında varılmış olan mutabakatın devam etmesi ve ateşkesin ihlal edilmemesi ve kalıcı bir barışa dönülmesi en büyük şu andaki stratejik hedeflerimizden biri" dedi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Lammy ile Bakanlıkta bir araya geldi. Bakan Fidan, görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında iki ülke arasında savunma sanayii alanındaki iş birliğinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye ve Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan fakat güçlü bağları bulunan iki NATO ülkesi olduğunu belirten Fidan, "Ekonomimiz, savunmamız ve teknolojik iş birliğimiz, birçok alanda iki ülke arasında yoğun bir iş birliği trafiği var. Dış ticaret hacmimiz halihazırda 30 milyar hedefine doğru yaklaşmakta. Bu gerçekten bizim son yıllarda büyük bir ısrarla takip ettiğimiz hedef. Her iki tarafta bu konuda gerçekten büyük emek harcadı. Gördük ki önümüzde aslında çok daha büyük fırsatlar var ticaret ve yatırım açısından. Bunu daha da ileri taşımak için serbest ticaret anlaşmasının güncellenmesi gerekiyor" diye konuştu.

Savunma sanayiindeki işbirliğinin devam ettiğini vurgulayan Fidan, "Eurofighter temininden diğer alanlardaki ortak çalışmalarımıza kadar bu konuda firmalarımız, ilgili kurumlarımız iyi bir şekilde çalışıyorlar" dedi.

"İran- İsrail arasında kalıcı bir barışa dönülmesi şu andaki stratejik hedeflerimizden biri"

İki ülkenin dış politika alanında özellikle Gazze, Suriye, İran, Irak, Rusya-Ukrayna savaşı konularında görüşlerinin örtüştüğünü dile getiren Fidan, "Rusya- Ukrayna arasındaki ateşkesi her iki tarafta şu anda destekliyor. İran- İsrail arasında varılmış olan mutabakatın devam etmesi ve ateşkesin ihlal edilmemesi ve kalıcı bir barışa dönülmesi en büyük şu andaki stratejik hedeflerimizden biri. Diğer tarafta Gazze'deki insani trajedinin bir an evvel son bularak bir barış anlaşmasının, bir ateşkes anlaşmasının imzalanması ve iki devletli çözüm temelinde de bu sorunun çözülmesi bizim için önemli. Birleşik Krallık, Suriye'ye yönelik yaptırımlarını kaldırdı. Kendileri de yakında Suriye'ye gideceklerini söylediler. Bu gerçekten bizim için önemli bir işbirliği alanı. Suriye'deki istikrar, Suriye'deki güvenlik hem bölgeye hem küresel anlamda hepimize hizmeti dokunacak bir husus. Bu konuda da beraber çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Görüşme sıklığı da Türkiye'yle Birleşik Krallık arasındaki sıkı iş birliğini gösteriyor"

Bakan Lammy ise, 12 aylık görev süresi boyunca Bakan Fidan ile her ay görüştüklerini vurgulayarak, "Çoğu kez ayda birkaç kez temaslarda bulunduk. İşte bu görüşme sıklığı da Türkiye'yle Birleşik Krallık arasındaki sıkı iş birliğini gösteriyor. Daha muhalefetteyken Sayın Hakan Fidan benimle bir araya gelmişti ve Dışişleri Bakanı olarak göreve geldiğimde iki ülke arasındaki yakın iş birliği, yakın çalışma ilişkisini bir kez daha pekiştirme fırsatı bulduk. Çok güçlü kültürel, halklar arası bağlarımız var. Bu yıl çok büyük ihtimalle 5 milyon vatandaşımız bu dünyanın en güzel ülkelerinden biri olan ülkenize gelip vakit geçirecek, Türk misafirperverliğini yaşayacak. Aynı şekilde Birleşik Krallık'a gelen pek çok vatandaşınız var. Kimileri okul için bazıları aileleri ziyaret etmek için aslında bu vesileyle Dışişleri Bakanı olarak ben çok şanslı ve ayrıcalıklıyım. Temsil ettiğim bölgede de çok uzun bir geçmişe dayanan Türkçe konuşan topluluklar yaşıyor" dedi.

Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ilişkilerin temelinde çok güçlü stratejik ortaklıklar var olduğuna dikkati çeken Lammy, "Bu zemin üzerinde bugün gerçekleştiğimiz iş birliklerini meydana getirebildik. Birlikte çalışarak ikili ilişkilerimizi güçlendirmek için çaba sarf ediyoruz. Ticaret anlaşması bunu daha da perçinleyecektir. Önümüzdeki haftalarda ve aylarda yürütülecek müzakereleri de bu serbest ticaret anlaşması için sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu serbest ticaret anlaşması aslında 28 milyar sterlinlik bir ticaret hacmini potansiyelinde taşıyor olacak. Türk ve Birleşik Krallık'taki iş dünyası bir araya gelecek, şirketler birlikte çalışacaklar ve iş dünyası alanında da güçlü işbirliğimizin bir göstergesi, aynı zamanda halklarımız arasındaki güçlü ilişkinin de bir göstergesi olacak" diye konuştu.

Gerçekleştirilen toplantının son derece sınamalarla dolu, zorlu bir politik ortamda gerçekleştiğini vurgulayan Lammy, "Türkiye'nin yürüttüğü çalışmaları takdirle karşıladığımızı ifade etmek istiyorum. Özellikle Ukrayna-Rusya savaşında barışı tesis etmek için Rusya'nın saldırılarını durdurmak için çok önemli çabalar sarfettiler. Karadeniz bölgesinde barışı tesis edebilmek için ateşkese ulaşabilmek için uzun süredir beklediğimiz ateşkesi gerçekleştirebilmek için çok büyük çabalar sarfettiler. 1 milyonun üzerinde Rus asker hayatını kaybetti bu süreçte. Ne yazık ki Ukrayna'nın enerji tedariğine ve sivillere yönelik saldırılara da tanık olduk" ifadelerine yer verdi.

Görüşmede İsrail'in saldırılarının da masaya yatırıldığını aktaran Lammy, "Gazze'yle ilgili yürüttüğümüz çalışmalar çerçevesinde buradaki insanlık krizinin hafifletilmesi, Filistin halkı için iki devletli çözümün getirilmesi için çalışmalar yapıyoruz. Aynı zamanda Suriye de gündemimiz içinde yer aldı. Türkiye'yle bu bağlamda da çok yakın bir iş birliği içerisindeyiz" dedi. - ANKARA