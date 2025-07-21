Bakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Gazze'deki insani durum ve Suriye'deki gelişmelerin yanı sıra cuma günü İstanbul'da yapılacak olan nükleer müzakereler ele alındı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika