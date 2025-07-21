Bakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı ile Görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde Gazze'deki insani durumu, Suriye'nin son gelişmelerini ve İstanbul'da yapılacak nükleer müzakereleri ele aldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Gazze'deki insani durum ve Suriye'deki gelişmelerin yanı sıra cuma günü İstanbul'da yapılacak olan nükleer müzakereler ele alındı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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