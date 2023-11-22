Bakan Fidan'ın Roma Ziyareti İptal Edildi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi'ni temsilen bulunan heyetin Gazze'de savaşın durdurulması ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik girişimlerde bulunmak üzere Roma'ya düzenleyeceği ziyaret ileri bir tarihe ertelendi.

BAKAN FİDAN'IN ROMA ZİYARETİ İPTAL EDİLDİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi'ni temsilen bulunan heyetin Gazze'de savaşın durdurulması ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik girişimlerde bulunmak üzere Roma'ya düzenleyeceği ziyaret ileri bir tarihe ertelendi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze'deki savaşın durdurulması ve kalıcı barışı sağlama amacıyla İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi'ni temsilen temaslarda bulunan heyetin Roma ziyareti 23 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşemeyecektir. Bu çerçevede Sayın Bakanımızın da yarın Roma'yı ziyareti söz konusu olmayacaktır" ifadelerine yer verildi.