Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna İyileştirme Konferansı'na katılmak üzere geldiği İngiltere'de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yüzyüze ilk görüşmesini yaptı.

- Bakan Fidan ile ABD'li mevkidaşı Blinken'dan ilk görüşme

LONDRA - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna İyileştirme Konferansı'na katılmak üzere geldiği İngiltere'de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yüzyüze ilk görüşmesini yaptı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dün Ukrayna İyileştirme Konferansı nedeniyle İngiltere'nin başkenti Londra'ya gelmişti. Fidan, başkent Londra'da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi. Görüşme, Blinken ve Fidan arasındaki ilk yüz yüzde görüşmüş oldu.

Bakan Hakan Fidan aynı zamanda Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lkke Rasmussen, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile de yüz yüze görüşme gerçekleştirdi.