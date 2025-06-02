Bakan Fidan, Türkiye'nin Barış Sürecine Destek Verdiğini Açıkladı
Bakan Fidan, iki ülkenin ateşkese dair koşullarını değerlendirmeye devam ettiklerini belirterek, asıl hedefin sürdürülebilir barış olduğunu vurguladı. Türkiye'nin bu süreçte her türlü kolaylığı sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.
Bakan Fidan: "İki ülkenin ateşkese dair koşullarını ve perspektiflerini değerlendirmeye devam etmeyi hedefliyoruz"
"Asıl olan sürdürülebilir barışın sağlanmasıdır"
"Bu süreçte Türkiye olarak her türlü kolaylığı sağlamaya hazırız"
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika