Bakan Fidan, Türkiye'nin Barış Sürecine Destek Verdiğini Açıkladı

Bakan Fidan, Türkiye'nin Barış Sürecine Destek Verdiğini Açıkladı
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Bakan Fidan, iki ülkenin ateşkese dair koşullarını değerlendirmeye devam ettiklerini belirterek, asıl hedefin sürdürülebilir barış olduğunu vurguladı. Türkiye'nin bu süreçte her türlü kolaylığı sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.

Bakan Fidan: "İki ülkenin ateşkese dair koşullarını ve perspektiflerini değerlendirmeye devam etmeyi hedefliyoruz"

"Asıl olan sürdürülebilir barışın sağlanmasıdır"

"Bu süreçte Türkiye olarak her türlü kolaylığı sağlamaya hazırız"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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