Bakan Fidan, Türkiye'nin Barış Sürecine Destek Verdiğini Açıkladı

Bakan Fidan: "İki ülkenin ateşkese dair koşullarını ve perspektiflerini değerlendirmeye devam etmeyi hedefliyoruz"

"Asıl olan sürdürülebilir barışın sağlanmasıdır"

"Bu süreçte Türkiye olarak her türlü kolaylığı sağlamaya hazırız"