Bakan Fidan, İİT Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na Başkanlık Edecek

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na başkanlık edecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, İİT Dışişleri Bakanları Konseyi Dönem Başkanı olan ülkemizin çağrısı üzerine 25 Ağustos 2025 tarihinde düzenlenecek İİT Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na başkanlık etmek üzere Cidde'yi ziyaret edecektir. Toplantı, 'Filistin halkına yönelik devam eden İsrail soykırımı ve İsrail'in Gazze'deki operasyonlarını genişletme kararı' gündemiyle gerçekleştirilecektir" denildi.