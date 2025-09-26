Bakan Fidan, Hollandalı mevkidaşı van Weel ile bir araya geldi

Haberler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'deki temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 80. BM Genel Kurulu programında eşlik etmek üzere bulunduğu New York şehrindeki resmi ziyareti kapsamında Hollanda Dışişleri Bakanı David van Weel ile bir araya geldi. Görüşmede, bölgesel ve küresel gelişmelerin yanı sıra İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve Gazze'de varılması beklenen ateşkes kararı yer aldı. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
