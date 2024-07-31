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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsmail Haniye'nin ölümüyle ilgili açıklama yaptı

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'da suikast sonucu öldürülmesinin ardından açıklama yaparak, Haniye'nin Filistin direnişinin sembolü haline dönüşmüş bir şahsiyet olduğunu belirtti ve hatırasının Filistin halkının haklı davasında yaşayacağını söyledi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, " İsmail Haniye, şanlı Filistin direnişinin sembolü haline dönüşmüş bir şahsiyetti. Aziz hatırası, Filistin halkının haklı davasında yaşayacaktır" dedi.

Bakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'da suikast sonucu öldürülmesinin ardından, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Fidan, "Değerli kardeşim İsmail Haniye'nin İran'da şehit edildiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Yaşamını Filistin davasına, Filistin'e barış ve huzur gelmesine adamıştı. Ateşkes sağlanması için son dönemde harcadığı çabanın şahidiyiz. Aile fertleri İsrail tarafından katledildiğinde dahi barışa olan inancını bir an olsun yitirmedi. İsmail Haniye, şanlı Filistin direnişinin sembolü haline dönüşmüş bir şahsiyetti. Aziz hatırası, Filistin halkının haklı davasında yaşayacaktır. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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