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Bakan Fidan, Hamas Yetkilileri ile Görüştü

Bakan Fidan, Hamas Yetkilileri ile Görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Şura Meclisi Başkanı ve Siyasi Büro üyeleriyle görüşerek Gazze'deki insani durumu ve rehine/esir değişim müzakerelerini ele aldı.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş İsmail ve Hamas Siyasi Büro üyeleriyle bir görüşme gerçekleştirdi.

Bakanlık tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Görüşmede, Gazze'nin kuzeyi başta olmak üzere bölgedeki insani durum ele alınmıştır. Sayın Bakanımız, Gazze'de yaşanan insani felakete karşı uluslararası toplumu harekete geçirmek için diplomasinin tüm imkanlarını kullanacağımızı ifade etmiştir. Görüşmede ayrıca, rehine/esir değişimini mümkün kılacak olan ateşkes anlaşmasını sağlamaya yönelik müzakerelerdeki son durum ele alınmıştır. Toplantıda, Filistinliler arası uzlaşı süreci de değerlendirilmiştir. Sayın Bakanımız, ahiren Mısır'ın ev sahipliğinde Kahire'de gerçekleştirilen toplantıyı takdirle karşıladığını belirtmiştir. Sayın Bakanımız görüşme vesilesiyle, Hamas yetkililerine, Yahya Sinvar'ın şehadetine ilişkin taziyelerini de iletmiştir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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