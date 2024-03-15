Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı Sonuçlandı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, " Güney Kafkasya'yı bir barış, istikrar ve ortak refah alanına dönüştürmek için önümüzde gerçek bir fırsat var" dedi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 9'uncusu düzenlenen Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Dışişleri Bakanlarının üçlü toplantısı sona erdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Gürcistan Dışişleri Bakanı İlia Darçiaşvili, Haydar Aliyev Kültür Merkezi'nde düzenlenen 9. Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından ortak bildiriye imza atarak basın toplantısı gerçekleştirdi.

Ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Fidan, toplantıdan ve gösterilen misafirperverlikten dolayı Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'a teşekkür ederek, "İyi komşuluk ilişkileri ve tarihi dostluk bağları üzerine kurulu üçlü toplantı mekanizmamız, ortak çıkarlarımızı ve endişelerimizi tartışmak için eşsiz bir platformdur. Tiflis'teki son toplantımızdan bu yana dört yıldan fazla zaman geçti. Bu süre zarfında gerek uluslararası alanda gerek bölgemizde büyük krizlere tanıklık ettik. Covid-19 salgını ekonomik düzeni altüst etti, ulaştırma ve tedarik zincirlerini olumsuz etkiledi. Ukrayna'daki savaş, bölgemizde ve ötesinde her geçen gün daha da ağırlaşan bir insani ve maddi yüke mal olmayı sürdürüyor. Gazze'de devam eden katliam, uluslararası sistemin içerisinde bulunduğu vaziyeti göstermeye devam ediyor. Diğer yandan bölgemizde güzel gelişmeler de oldu. Azerbaycan, 30 yıllık işgalin ardından toprak bütünlüğünü yeniden tesis etti. Gürcistan, Avrupa Birliği'ne aday ülke statüsü aldı. Son toplantımızdan bu yana önümüzde yepyeni bir perspektif duruyor" dedi.

"Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan iş birliği ruhuyla hareket ediyor"

Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda bölgedeki yeni durumu ve işbirliğini geliştirmenin yollarını aradıklarını belirten Fidan, "Güney Kafkasya'yı bir barış, istikrar ve ortak refah alanına dönüştürmek için önümüzde gerçek bir fırsat var. Azerbaycan ve Gürcistan ile enerji ve bağlantısallık alanlarındaki başarılı iş birliğimizi derinleştirme konusunda mutabakata vardık. Çalışmalarımızı ilerletmek için neler yapabileceğimizi konuştuk. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'nın bir an evvel tam kapasiteyle yeniden faaliyete geçmesi gerektiğini vurguladık. Karadeniz'in güvenlik, ekonomi, enerji ve ulaştırma gibi alanlar başta olmak üzere tüm bölge için taşıdığı stratejik öneme değindik. Somut projelerle bölgemizde ve ötesinde iş birliğimizi güçlendirmek için birlikte çalışma yönündeki irademizi yineledik" diye konuştu.

Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan'ın çok taraflı ekonomik platformlarda da iş birliği ruhuyla hareket ettiğini vurgulayan Fidan, "Buna en yakın örneğini geçtiğimiz yıl gördük. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı dönem başkanlığımızda Azerbaycan ve Gürcistan çalışmalarımıza büyük katkı sağladı. Biz de her konuda elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Azerbaycan'ın bu yıl Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29'uncu Taraflar Konferansı'na ev sahipliğini ve dönem başkanlığını memnuniyetle karşılıyor, tebrik ediyoruz" dedi.

"Tarihi bir fırsat ortaya çıktı"

Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasının sadece bölge için değil, küresel güvenlik açısından da önemli olduğunu ifade eden Fidan, "İkinci Karabağ Savaşı'nın sona erdiği Kasım 2020'den bu yana bu hedefe ulaşmak için tarihi bir fırsatın ortaya çıktığına inanmaktayız. Diğer bölge ülkelerinin de kazan kazan anlayışıyla yapıcı bir yaklaşım sergilemelerini ve Zengezur hattı gibi bölgesel ve küresel bağlantı projelerine destek vermelerini bekliyoruz. Bugün değerli mevkidaşlarımla istişarelerimiz sırasında bölgemizde devam eden barış ve normalleşme süreçlerini de ele aldık. Sayın Bayramov, Azerbaycan ve Ermenistan Barış Anlaşması müzakerelerdeki son gelişmeler hakkında bizleri bilgilendirdi. Diğer yandan Gürcistan'ın uluslararası kabul görmüş sınırları dahilindeki toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı duyulması gerektiğinin altını çizdik. Gürcistan hükümetinin Abhazya ve Güney Osetya ihtilafların barışçıl çözümüne yönelik politikalarına tam desteğimizi yineledik" şeklinde konuştu.

Gazze'deki zulmün sonlandırılması çağrısı

Gürcistan'ın Avrupa Birliği'ne aday ülke statüsü verilmesinden dolayı tebrik ettiğini belirten Fidan, "Gürcistan'ın Avrupa-Atlantik siyasi ve güvenlik yapılarıyla daha fazla bütünleşme arzusuna destek vermeye devam edeceğiz. Bugün elbette Gazze'deki katliamın ve yaşanan eşi benzeri görülmemiş insani trajedinin bölgesel ve uluslararası güvenliğe etkilerini de değerlendirdik. Mübarek Ramazan ayında halen Gazzelileri açlık ve salgın hastalıklarla karşı karşıya bırakmaya devam eden bu zulmün sonlandırılması çağrısında bulunduk. Acil ateşkes ilanının, insani yardımların Gazze'ye derhal ve kesintisiz ulaştırılmasının önemini vurguladık. İki devletli çözüm temelinde bölgeye kalıcı barış getirilmesi ihtiyacı hakkında mutabık kaldık. Son olarak, üçlü formatta ve ikili ilişkiler yoluyla iş birliğimizin daha fazla geliştirilmesi yönündeki kararlılığımızı bir kez daha teyit ettik" ifadelerini kullandı. - BAKÜ