Bakan Fidan, 3 ülkenin dışişleri bakanı ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır, Suudi Arabistan ve Ürdün'ün Dışişleri Bakanları ile Gazze ve bölgesel konuları ele almak üzere telefon görüşmeleri yaptı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan bugün Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, Gazze bağlamındaki hususlar ile son günlerde yakın coğrafyada meydana gelen diğer gelişmeler ele alındı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
