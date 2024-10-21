Bakan Fidan: "FETÖ örgütü elebaşının ölümünü istihbarat kaynaklarımız doğruluyor"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "FETÖ örgütü elebaşının ölümünü istihbarat kaynaklarımız doğruluyor. Bu karanlık örgütün lideri ölmüştür. Terörle mücadelede milletimizin kararlılığı devam edecektir" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakanlıkta gerçekleşen toplantı öncesinde Bakan Fidan ve Sybiha Diplomat Değişimi Alanında Mutabakat Zaptı ile 2025-2026 Dönemine İlişkin İstişare, Eylem Planını imzaladı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha'nın 2016-2021 yılları arasında Türkiye'de Ukrayna'nın büyükelçisi olarak görev yaptığını hatırlatan Bakan Fidan, "Ukrayna Türkiye ilişkilerine büyük katkıları olan bir devlet adamı, kendisine yeni görevinde de başarılar diliyorum. Görevde bulunduğu süre içerisinde tıpkı Büyükelçilik görevinde olduğu gibi, Bakanlık görevinde de iki ülke arasındaki ilişkilere büyük katkı sağlayacak. Sahadaki çabalar müzakere süreçleriyle desteklenmelidir. Barışı hedefleyen her türlü girişimi destekliyoruz. Barış savaşan taraflar arasında varılabilecek bir hedeftir. Bu nedenle barış görüşmelerinin tüm tarafların katılımıyla yürütülmesi gerektiğine inanıyoruz. Karadeniz'in en kısa zamanda yeniden bir iş birliği havzasına dönüşmesini arzu ediyoruz. Bunu Karadeniz'de bulunan bütün ülkelerin menfaatine olacağı açıktır. Ukrayna'yla yoğun bir ikili gündemimiz var. Ticaret bu gündemin başında yer alıyor. 2011 yılında imzaladığımız serbest ticaret anlaşmasının ülkemizdeki onay sürecini tamamlamış durumdayız. Ukrayna'daki sürecin tamamlanmasıyla ekonomik iş birliğimizi kurumsal olarak daha da ileri taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

'Diplomat değişimi alanında mutabakat zaptına imza attık'

Türkiye ve Ukrayna arasındaki savunma sanayi ilişkilerine dikkat çeken Fidan, "Bu alandaki gelişmeleri de bugünkü toplantımızda ele aldık. Görüşmemizi ayrıca Ukrayna'nın yeniden inşası konusunu kapsamlı bir şekilde ele aldık. Türk müteahhitlik şirketleri, Ukrayna'da lider konumdalar. Türk müteahhitler Ukrayna'ya bugüne kadar 300'den fazla projede katkısı vermiş durumdalar. Bunların toplam tutarı yaklaşık 10 milyar doları oluyor. Şirketlerimiz savaşın başladığı 2022 yılından bu yana 70 projeyi başarıyla tamamladı. Enerji konusundaki iş birliğimizin önemli başlıkları arasında yer alıyor, görüşmemize Ukrayna'nın enerji güvenliğini güçlendirmeye yönelik projeleri de ele aldık. Türkiye Ukrayna sadece coğrafi yakınlıklarıyla değil, ortak tarihle de birbirlerine bağlıdırlar. Kırım Tatarları bu ortak tarihin bir parçasıdır. Ukrayna hükümeti Kırım Tatar'larının haklarının güçlendirmesi için takdire şayan hukuki düzenlemeler yaptılar. Bu alanda ilave adımlar, atılacağından da eminiz. Biraz önce Bakanlıklarımız arasında diplomat değişimi alanında mutabakat zaptı ile 2025-2026 dönemine ilişkin istişare, eylem planına imza attık. Ukrayna bizim stratejik ortağımız var her alanda daha da derinleştirmek için çaba harcamaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan olarak ilk gerçekleştirdiği ziyaretlerden birini Türkiye'ye düzenlediğini aktaran Andrii Sybiha, Ukrayna'nın en önemli stratejik ortaklarından birinin Türkiye olduğunu kaydetti.

"BM normlarına göre barışa destek vermesi gerektiğine inanıyoruz"

Türkiye'nin Ukrayna Barış Planı'nı desteklemesi ve Gıda Güvenliği alanında liderlik göstermesinin önemini vurgulayan Sybiha, "Ukrayna barış formülü, kalıcı ve kapsayıcı bir barış için tek seçenektir. Bugün önemli bir noktaya vurgu yaptık. Dünyanın bloklara bölünmesinin doğru olmayacağını düşündük ve barış sever bütün devletler Birleşmiş Milletler normlarına göre barışa destek vermesi gerektiğine inanıyoruz. Türkiye'nin buna katkı sağladığını biliyoruz"

Bakan Fidan'a Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'nin Zafer Planı'nı tanıttığını aktaran Sybiha, "Karadeniz'deki seyrüsefer serbestisinin yeniden tesis edilmesine ilişkin önemi vurguladım. Aynı samanda Rusya'nın Ukrayna Liman altyapısına karşı artırdığı saldırılardan bahsettim. İtalya ve Mısır'a tahıl taşıyan BM gıda programının Filistin için taşıdığı 4 insani yük gemisinin vurulduğunu bilgilendirdim. Gıda güvenliğine yönelik gerçekleştirilen terörü birlikte durdurmalıyız" diye konuştu.

"Türk şirketlerinin katkılarını büyük memnuniyetle karşılıyoruz"

Kasım ayının başında Kiev'de Gıda Zirvesi yapmayı planladıklarını aktaran Sybiha, Türkiye ile yürütülen savunma sanayii ayağına vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Baykar, Ukrayna'da bir fabrika kuruyor. STM şirketi Ukrayna Deniz kuvvetleri için Hetman Ivan Mazepa adında korvet inşa ediyor. Bu girişimler hem Ukrayna'yı hem de Türkiye'yi güçlendirmekte. Aynı zamanda Ukrayna'nın yeniden inşası sürecinde Türk şirketlerinin katkılarını büyük memnuniyetle karşılıyoruz. Onların daha da artmasını dört gözle bekliyoruz. Buna ilişkin ortak çalışma gurubu oluşturduk ve Türk heyetinin en yakın zamanda Ukrayna'ya ziyaretini bekliyoruz."

"FETÖ örgütü elebaşının ölümünü istihbarat kaynaklarımız doğruluyor"

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölümünün doğrulandığını duyuran Bakan Fidan, terörle mücadeleye kararlılıkla devam edileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"FETÖ örgütü elebaşının ölümünü istihbarat kaynaklarımız doğruluyor. Bu karanlık örgütün lideri ölmüştür. Terörle mücadelede milletimizin kararlılığı devam edecektir. Bu ölüm haberi bizi hiçbir zaman için rehavete itmeyecektir. Bu örgüt milletimizin tarihinde türüne ender rastlanan bir tehdit odağı olmuştur. Binlerce gencimizi kutsal değerler adına kandırarak saflarına katmış bu gençleri kendi vatanlarına, milletlerine ve kutsal değerlerine ihanet eden bir makinaya dönüştürmüştür. Bu insanlar şimdi yurt dışında istihbarat servislerinin ellerinde büyük bir zillet içinde kendi milletlerine bir silah olarak kullanılmaktadır. Artık onların üzerindeki büyünün kalkmış olması lazım ve kendilerini bu gittikleri yanlış yoldan vazgeçmeye, devletlerine, milletlerine karşı çalışmaktan vazgeçmeye davet ediyorum. Bu yol iyi bir yol değil. Bu yolun sonu iyi bir son değil. Devletimiz, milletimiz her türlü terör örgütü ile olduğu gibi bu örgüt ile mücadele etmeye devam edecek." - ANKARA