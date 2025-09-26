Haberler

Bakan Fidan, Fas Dışişleri Bakanı Bourita ile bir araya geldi

Bakan Fidan, Fas Dışişleri Bakanı Bourita ile bir araya geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında geldiği ABD'de Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında geldiği ABD'de Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'deki temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu programında eşlik etmek üzere geldiği New York şehrinde Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita ile görüştü. Bakan Fidan ve Bourita arasındaki görüşmede, bölgesel ve küresel gelişmelerin yanı sıra İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve Gazze'de varılması beklenen ateşkes kararına ilişkin başlıklar ele alındı. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Güllü ölüme böyle gitmiş

Güllü ölüme böyle gitmiş! Kahreden anlar kamerada
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tutmasalar Mehmet Şef'i dövecekti: İşte Türkiye'nin konuştuğu kavganın görüntüleri

Tutmasalar Mehmet Şef'i dövecekti: İşte o kavganın görüntüleri
Defne Kurt tarih yazmaya devam ediyor! 5 günde 4'ncü altın madalya

Tarih yazmaya devam ediyor! 5 günde 4'ncü kez altın madalya
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.