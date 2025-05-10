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Bakan Fidan'dan Ukrayna'nın egemenliğine olan bağlılığa vurgu

Bakan Fidan'dan Ukrayna'nın egemenliğine olan bağlılığa vurgu
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldığı bir programda Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan bağlılığını vurguladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldığı bir programda Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan bağlılığını vurguladı.

Bakan Fidan çevrimiçi düzenlenen, Ukrayna konusundaki "Gönüllüler Koalisyonu" toplantısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katıldı. Bakan Fidan, toplantıda yaptığı konuşmada Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan bağlılığını vurgularken Türkiye'nin şartsız ateşkes tesis edilmesini ve bu yöndeki çabaları desteklediğini belirtti. Fidan ayrıca tesis edilmesi halinde ateşkesin gözlemlenmesi konusunda da Türkiye'nin üzerine düşen görevi üstlenmeye hazır olduğunu söyledi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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