Bakan Fidan'dan terörle mücadele ve düzensiz göç açıklaması

Bakan Fidan, Birleşik Krallık'ı terörle mücadelede müttefik olarak değerlendirdiklerini ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelede kararlılıkla ilerlediklerini belirtti. Ayrıca Sudan'daki iç savaşa ve Libya'daki felaketlere ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Bakan Fidan: (Terör olayları ve düzensiz göçle mücadele) Birleşik Krallık'ı terörle mücadelemizde müttefikimiz olarak değerlendiriyor, ortak hareket etmek istiyoruz. Görüşmemizde bu konudaki beklentilerimizi aktardım. Göçmen kaçakçılığıyla mücadelede ve düzensiz göçün engellenmesi konusunda da kararlılıkla ilerlemekteyiz.

( Sudan'daki savaşa dair)

Maalesef Sudan'daki iç savaş bizi derinden yaralamakta. Türkiye olarak tarihi sorumluluk ve yakınlık hissettiğimizi bu kadim ülkeye ne yapabiliriz onun arayışı içinde oldu. Savaşan tarafların ikisi ile de temaslarımız devam etmekte. Savaşı sonlandırmaya yönelik tüm çabaları desteklemekteyiz.

( Libya'da yaşanan felaketler)

Dost ve kardeş Libya halkına taziyelerimizi yinelemek istiyoruz. Libya'ya 3 askeri kargo uçağı, 168 arama kurtarma personeli, 2 arama kurtarma botu gönderildi. İhtiyaç olduğu sürece buna devam edeceğiz. 6 Libyalı kardeşimizi enkaz altından kurtardık. Hazırladığımız ek insani yardımlar da Libya'ya sevk edilmektedir.