Bakan Fidan'dan Suriye'de Yeni Yönetimle İlk Temas
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'deki yeni yönetim lideri Ahmet eş-Şara ile Kasyun Dağı'nda çay içerek temaslarına devam etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmet eş- Şara ile Kasyun Dağı'nda çay içti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmet eş-Şara ile başkent Şam'ı kuşbakışı gören Kasyun Dağı'nda çay içti.
Kasiun Dağı, peygamberlere ve salih kimselere atfedilen kutsal mekanlar, mağaralar ve efsanelerle biliniyor. - ŞAM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika