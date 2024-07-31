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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsmail Haniye'nin öldürülmesine ilişkin açıklama yaptı

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye'nin, İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin açıklamada bulundu. Fidan, Heniye'nin Filistin direnişinin sembolü haline dönüşmüş bir lider olduğunu belirterek, onun barışa olan inancını ve çabalarını vurguladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye'nin, İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas Lideri İsmail Heniyye'nin Tahran'da kaldığı konutunda suikasta uğramasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

"Ateşkes sağlanması için son dönemde harcadığı çabanın şahidiyiz"

Bakan Fidan, Heniyye'nin Filistin direnişinin sembolü haline dönüşmüş bir lider olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Değerli Kardeşim İsmail Haniye'nin İran'da şehit edildiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Yaşamını Filistin davasına, Filistin'e barış ve huzur gelmesine adamıştı. Ateşkes sağlanması için son dönemde harcadığı çabanın şahidiyiz. Aile fertleri İsrail tarafından katledildiğinde dahi barışa olan inancını bir an olsun yitirmedi. İsmail Haniye, şanlı Filistin direnişinin sembolü haline dönüşmüş bir şahsiyetti. Aziz hatırası, Filistin halkının haklı davasında yaşayacaktır. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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