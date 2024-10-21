Bakan Fidan'dan FETÖ Elebaşı Ölüme İlişkin Açıklama

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, "FETÖ elebaşının ölümünü istihbarat kaynaklarımız da doğruluyor. Karanlık örgütün lideri ölmüştür. Terörle mücadelede milletimizin kararlılığı devam edecektir. Bu ölüm haberi bizi hiçbir zaman için bir rehavete, gevşemeye itmeyecektir" dedi.

Bakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Bakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha'nın 2016-2021 yılları arasında Türkiye'de büyükelçi olarak görev yaptığını hatırlatarak, "Ukrayna-Türkiye ilişkilerine büyük katkıları olan bir devlet adamı. Kendisine yeni görevinde de başarılar diliyorum. Görevde bulunduğu süre içerisinde tıpkı büyükelçilik görevinde olduğu gibi, Bakanlık görevinde de iki ülke arasındaki ilişkilere büyük katkı sağlayacak. Sahadaki çabalar müzakere süreçleriyle desteklenmelidir. Barışı hedefleyen her türlü girişimi destekliyoruz. Barış, savaşan taraflar arasında varılabilecek bir hedeftir. Bu nedenle barış görüşmelerinin tüm tarafların katılımıyla yürütülmesi gerektiğine inanıyoruz. Karadeniz'in en kısa zamanda yeniden bir iş birliği havzasına dönüşmesini arzu ediyoruz. Bunu Karadeniz'de bulunan bütün ülkelerin menfaatine olacağı açıktır. Ukrayna'yla yoğun bir ikili gündemimiz var. Ticaret bu gündemin başında yer alıyor. 2011 yılında imzaladığımız Serbest Ticaret Anlaşması'nın ülkemizdeki onay sürecini tamamlamış durumdayız. Ukrayna'daki sürecin tamamlanmasıyla ekonomik iş birliğimizi kurumsal olarak daha da ileri taşıyacağız" diye konuştu.

'DİPLOMAT DEĞİŞİMİ ALANINDA MUTABAKAT ZAPTINA İMZA ATTIK'

Savunma sanayinin iki ülke arasındaki ilişkilerde önemli başlıklarından biri olduğunu vurgulayan Bakan Fidan, "Bu alandaki gelişmeleri de bugünkü toplantımızda ele aldık. Görüşmede ayrıca Ukrayna'nın yeniden inşası konusunu kapsamlı bir şekilde ele aldık. Türk müteahhitlik şirketleri bildiğiniz gibi Ukrayna'da lider konumdalar. Türk müteahhitler Ukrayna'ya bugüne kadar 300'den fazla projede katkısı vermiş durumdalar. Bunların toplam tutarı yaklaşık 10 milyar doları buluyor. Şirketlerimiz savaşın başladığı 2022 yılından bu yana 70 projeyi de başarıyla tamamladı. Biraz önce bakanlıklarımız arasında Diplomat Değişimi Alanında Mutabakat Zaptı ile 2025-2026 dönemine ilişkin İstişare Eylem Planı'na imza attık. Ukrayna bizim stratejik ortağımızdır. İlişkilerimizi her alanda daha da derinleştirmek için çaba harcamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ise Türkiye'nin Ukrayna Barış Planı'nı desteklemesi ve gıda güvenliği alanında liderlik göstermesinin önemini vurgulayarak, "Gıda güvenliğine yönelik gerçekleştirilen terörü birlikte durdurmalıyız. Ayrıca Baykar, Ukrayna'da bir fabrika kuruyor. STM şirketi, Ukrayna Deniz kuvvetleri için 'Hetman Ivan Mazepa' adında korvet inşa ediyor. Bu girişimler hem Ukrayna'yı hem de Türkiye'yi güçlendirmekte. Aynı zamanda Ukrayna'nın yeniden inşası sürecinde Türk şirketlerinin katkılarını büyük memnuniyetle karşılıyoruz. Onların daha da artmasını dört gözle bekliyoruz. Buna ilişkin ortak çalışma gurubu oluşturduk ve Türk heyetinin en yakın zamanda Ukrayna'ya ziyaretini bekliyoruz" diye konuştu.

'KARANLIK ÖRGÜTÜN LİDERİ ÖLMÜŞTÜR'

Ardından basın mensuplarının sorularına yanıtlayan Bakan Fidan, bir gazetecinin, 'FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in öldüğüne dair haberler var, bunları teyit ediyor musunuz?' sorusuna şöyle yanıt verdi:

"FETÖ elebaşının ölümünü istihbarat kaynaklarımız da doğruluyor. Karanlık örgütün lideri ölmüştür. Terörle mücadelede milletimizin kararlılığı devam edecektir. Bu ölüm haberi bizi hiçbir zaman için bir rehavete, gevşemeye itmeyecektir. Bu örgüt milletimizin tarihinde türüne ender rastlanan bir tehdit odağı olmuştur. Binlerce gencimizi değerler adına kandırarak saflarına almış, bu gençlerimizi kendi vatanlarına, milletlerine, kutsal değerlerine ihanet eden bir makinaya dönüştürmüştür. Bu insanlar şimdi yurt dışında istihbarat servislerinin ellerinde, büyük bir zillet içerisinde kendi ülkelerine, milletlerine, değerlerine karşı bir silah olarak kullanılmaktadır. Bu ölüm vesilesiyle artık onların üzerindeki büyünün kalkmış olması lazım. Kendilerini gittikleri ihanet dolu bu yanlış yoldan vazgeçmeye, devletlerinin aleyhine karşı çalışmaktan vazgeçmeye davet ediyorum. Bu yol iyi bir yol değil. Bu yolun sonu iyi bir son değil. Milletimiz her türlü terör örgütüyle olduğu gibi bu örgütle de mücadele etmeye devam edecekler. Artık yol yakınken dönmeyi bilsinler."