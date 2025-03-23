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Bakan Fidan: 'Bölgede İsrail durdurulmadan barış mümkün değildir'

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'daki İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Gazze Temas Grubu Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Fidan, İsrail'in durdurulmadığı sürece bölgede kalıcı bir barışın sağlanamayacağını vurguladı ve acil ateşkes çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Gazze Temas Grubu Toplantısı'nda, "Bölgede İsrail durdurulmadan barış mümkün değildir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Gazze Temas Grubu Toplantısı'na katıldığını bildirdi. Bakan Fidan toplantıdaki hitabında, "Bugün burada toplandığımız sırada, soykırım, zorla yerinden etme ve apartheid hala devam ediyor. 18 Mart'taki İsrail hava saldırıları, İsrail'in daha kapsamlı bir ajandası olduğunu gözler önüne sermiştir. İnsani yardımların ulaştırılmasının engellenmesi ve Suriye ile Lübnan topraklarının hedef alınması, İsrail'in bu yayılmacı politikada ısrarcı olduğunun göstergeleridir" dedi.

"Bölgede İsrail durdurulmadan barış mümkün değildir" ifadelerini kullanan Bakan Fidan, "Öncelikli hedefimiz, Gazze'deki yıkımın durdurulması ve kalıcı bir ateşkesin sağlanması olmalıdır. İsrail üzerindeki baskının artırılması gerekmektedir. Acil ve kalıcı ateşkes için BM gibi platformlardan faydalanmalıyız. Tüm İİT ülkelerince desteklenen Mısır'ın Gazze planı yapıcı bir çerçeve sunmaktadır. Bu plan temelinde ilerlemeliyiz" dedi. - KAHİRE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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