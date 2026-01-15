Bakan Fidan ve Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan Görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. İki bakan, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler üzerine çeşitli konuları değerlendirdi. Bu görüşme, iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi açısından kritik bir adım olarak önem taşımaktadır.
Bakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile görüştü
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika