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Bakan Fidan: "'Aydınlığa Açık, Karanlığa Kapalı' diyerek çıkılan bu yolun 22'nci yılında, Türkiye Yüzyılı'nın aydınlığını tüm dünyaya yaymak için hep...

Politika Haberleri

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "'Aydınlığa Açık, Karanlığa Kapalı' diyerek çıkılan bu yolun 22'nci yılında, Türkiye Yüzyılı'nın aydınlığını tüm dünyaya yaymak için hep birlikte çalışıyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "'Aydınlığa Açık, Karanlığa Kapalı' diyerek çıkılan bu yolun 22'nci yılında, Türkiye Yüzyılı'nın aydınlığını tüm dünyaya yaymak için hep birlikte çalışıyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AK Parti'nin 22'nci yıl dönümünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Fidan, şu ifadeleri kullandı:

"'Aydınlığa Açık, Karanlığa Kapalı' diyerek çıkılan bu yolun 22'nci yılında, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nın aydınlığını tüm dünyaya yaymak için hep birlikte çalışıyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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