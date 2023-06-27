Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Karadağ'da Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj ile görüştü.

- Bakan Fidan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Begaj ile görüştü

PODGORICA - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Karadağ'da Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da temaslarını sürdürüyor. Fidan, temasları doğrultusunda bugün Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı tarafından görüşmenin detayları ise paylaşılmadı.