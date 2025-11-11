Bakan Fidan: "Arama kurtarma çalışmalarını, Gürcistan makamlarıyla birlikte takip ediyor"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Düşen askeri kargo uçağımıza ilişkin yürütülen arama kurtarma çalışmalarını, Gürcistan makamlarıyla birlikte yakından takip ediyoruz" dedi.

Bakan Fidan, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Fidan, "Azerbaycan'dan ülkemize dönüş yolunda düşen askeri kargo uçağımıza ilişkin yürütülen arama kurtarma çalışmalarını, Gürcistan makamlarıyla birlikte yakından takip ediyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Azerbaycan'dan ülkemize dönmekteyken Gürcistan sınırları içinde düşen askeri kargo uçağımıza ilişkin olarak Azerbaycan Başbakanı Sayın Ali Asadov, dayanışma ve başsağlığı dileklerini iletmek üzere bizleri aradı. Gerçekleştirdiğimiz telefon görüşmesinde, kardeş Azerbaycan'ın süreci yakından ve güçlü bir dayanışma içinde takip ettiğini ifade ettiler. Sayın Asadov'a, kardeş Azerbaycan halkı adına ilettikleri taziyeler ve gösterdikleri samimi dayanışma için teşekkür ediyorum. Allah şehitlerimize rahmet eylesin" ifadelerini kullandı. - ANKARA