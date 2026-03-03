Bakan Fidan, Alman mevkidaşı Wadephul ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Johann David Wadephul ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgede devam eden saldırılar ele alındı. Çatışmaların sona ermesi için yürütülen çalışmalar değerlendirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı