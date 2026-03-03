Bakan Fidan, Alman mevkidaşı Wadephul ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgede devam eden saldırılar ele alındı. Çatışmaların sona ermesi için yürütülen çalışmalar değerlendirildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı