Bakan Fidan, Alman mevkidaşı Wadephul ile telefonda görüştü

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek, bölgede devam eden saldırılar ve çatışmaların sona ermesi için yürütülen çalışmalar üzerinde durdu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Johann David Wadephul ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgede devam eden saldırılar ele alındı. Çatışmaların sona ermesi için yürütülen çalışmalar değerlendirildi. - ANKARA

