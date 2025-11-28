Bakan Fidan, Almanya'daki Türklerle bir araya geldi
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Almanya ziyareti kapsamında, Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'nde Türk Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileriyle, iş insanlarıyla ve Türk basın mensuplarıyla bir araya geldi.
