Bakan Fidan, Alman mevkidaşı Wadephul ile Almanya'da görüşecek: İkili ilişkiler masada olacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul'un davetine icabet ederek yarın Almanya'yı ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığı tarafından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul'un davetine icabetle, yarın (28 Kasım) Almanya'ya ziyaret gerçekleştirecek. Söz konusu ziyaret, Bakan Fidan'ın Almanya'ya yapacağı ilk ikili ziyaret olacak. Öte yandan Bakan Fidan, Almanya'yı son olarak 14-17 Şubat tarihlerinde Münih'te düzenlenen '61'inci Münih Güvenlik Konferansı' vesilesiyle ziyaret etmişti. Alman mevkidaşını ise 17 Ekim tarihinde Ankara'da ağırlamıştı. Bakan Fidan'ın ziyaret kapsamında, Almanya'daki Türk iş insanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle de bir araya gelmesi öngörülüyor.

Bakan Fidan'ın Alman mevkidaşıyla gerçekleştireceği görüşmelerde; üst düzey ziyaretlerle ivme kazanan Türkiye-Almanya ilişkilerinde istişare ve diyalog mekanizmalarının çalışmalarını sürdürmelerinin önemini vurgulaması, ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin istikrarlı biçimde güçlenmesinden duyulan memnuniyeti ifade etmesi, enerji ve ulaştırma alanlarında oluşturulan iş birliği mekanizmalarının, stratejik bir vizyonla ilerletilmesine yönelik imkanları değerlendirmesi bekleniyor.

Aynı zamanda görüşmelerde, Almanya'yla bağlantısallık, yapay zeka, yüksek teknoloji ve dijitalleşme gibi alanlarda da bilgi ve deneyim paylaşımının artırılabileceğine dikkati çekmesi, gümrük Birliği'nin güncellenmesi, Vize Serbestisi Diyaloğu'nun ilerletilmesi ve Türkiye'nin AB'nin sanayi stratejisine dahil edilmesi başta olmak üzere, Türkiye-AB ilişkilerine dair beklentilerimizi paylaşması, Türkiye ile AB arasında daha güçlü, kurumsallaşmış ve karşılıklı güvene dayalı bir iş birliği geliştirilmesi gerektiğini kaydetmesi, bu kapsamda, Türkiye ile AB arasında stratejik diyaloğun canlandırılması hususundaki yapıcı açıklamalardan duyulan memnuniyeti ifade etmesi öngörülüyor.

Öte yandan, gerçekleşecek görüşmede, Türkiye'nin, Avrupa güvenlik mimarisine, istikrarına ve refahına her açıdan önemli katkılarda bulunabilecek güçlü bir ülke ve NATO müttefiki olduğunu vurgulaması, bu kapsamda, AB'nin son dönemde hızlandırdığı savunma ve güvenlik alanındaki girişimlerinin NATO'nun çabalarını tamamlayıcı nitelikte Türkiye'yle eş güdüm halinde yürütülmesinin önemine dikkat çekmesi, Türkiye'nin Avrupa İçin Güvenlik Eylemi (SAFE) mekanizmasına etkin katılımının önemine işaret etmesi ve muhtemel iş birliği imkanlarına değinmesi, müttefik iki ülke arasında askeri ilişkilerin ve savunma sanayii alanındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik hayata geçirilebilecek ortak projelere ilişkin fikir alışverişinde bulunması, bu çerçevede, Eurofighter Typhoon uçaklarının tedariki konusunda sağlanan mutabakatın önemli bir gelişme olduğunun altını çizmesi, Almanya'daki Türk toplumunun huzur, güvenlik ve refahının Türkiye için asli bir öncelik olduğunu vurgulaması bekleniyor.

Fidan'ın mevkidaşı ile yapacağı görüşmede, Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna savaşının tüm taraflarca kabul edilecek adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesine yönelik gayretlerini sürdüreceğinin altını çizmesi ve son dönemde bu yönde atılan adımlara katkı sunmaya hazır olduğunu tekrar etmesi, İsrail'in Gazze'de sağlanan ateşkesi baltalamaya yönelik eylemlerine izin verilmemesi gerektiğini kaydetmesi, Gazze'de kalıcı ateşkesin tesisinin, insani yardımların kesintisiz biçimde ulaştırılmasının, yeniden imar çalışmalarının başlatılmasının ve İsrail güçlerinin çekilmesinin sağlanması gerektiğini vurgulaması, BMGK kararı doğrultusunda, 'Barış Kurulu' ve 'Uluslararası İstikrar Gücü'nün teşkili dahil atılacak adımların iki devletli çözüm perspektifiyle uyumlu olmasının önemine değinmesi, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliği temelinde ülkede kalıcı istikrar ve güvenliğin sağlanmasına yönelik yürütülen çabalar ve temaslar hakkında görüş alışverişinde bulunması, DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu'na (DMUK) yakın zamanda üye olan Suriye'nin terörle mücadele çabalarının merkezinde yer alması, bu çerçevede, Suriye'ye yönelik her türlü kısıtlama ve yaptırımların kaldırılması gerektiğini ifade etmesi de öngörülüyor.

Türkiye ile Almanya ilişkileri

Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkiler siyasi, ekonomik, ticari, askeri ve savunma ile beşeri ve kültürel boyutlarıyla, karşılıklı temas ve ziyaretler vasıtasıyla ivme kazanarak devam ediyor. Almanya Federal Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Türkiye'yi son olarak 5 Şubat tarihinde ziyaret etmişti. Şansölye Friedrich Merz ise 29-30 Ekim tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret etmişti.

Almanya, Türkiye'nin Avrupa'daki en güçlü ticaret ortağı, dünya genelinde ise en büyük ihracat pazarı konumundadır. 2024 yılında ikili ticaret hacmi ihracat 20,4 milyar dolar, ithalat 27,08 milyar dolar olmak üzere 47,5 milyar dolar seviyesine ulaşıldı. İkili ticaret hacminin kısa vadede 60 milyar dolara çıkarılması hedefi de korunuyor.

Almanya'nın Türkiye'ye yönelik doğrudan yatırımları 2024 yılında 771 milyon dolar olarak gerçekleşmiş, Almanya yüzde 12'lik payıyla, toplam doğrudan yabancı yatırımlar içinde ikinci sıradaki yerini almıştır. Son 20 yılda (2005-2024) Almanya'dan Türkiye'ye yapılan doğrudan yatırımlar 13 milyar dolara ulaşırken, aynı dönemde Türkiye'den Almanya'ya yapılan doğrudan yatırımlar 4 milyar doları aştı.

İkili ekonomik iş birliğini çeşitlendirmek ve derinleştirmek amacıyla yürütülen Türkiye-Almanya Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (ETOK/JETCO) mekanizmasının son toplantısı 27 Eylül 2024 tarihinde Berlin'de gerçekleştirilmiştir. Komite'nin bir sonraki toplantısının 2026 yılının ilk yarısında Türkiye'de icra edilmesi planlanıyor. Almanya'da sayıları 3 milyonu aşan Türk toplumu, Türkiye-Almanya ilişkilerinin beşeri temelini oluşturuyor ve iki ülke arasındaki sosyal ve kültürel bağları pekiştiriyor. - ANKARA