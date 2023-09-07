Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Afrika ülkeleri ile yapılan iş birliği çalışmalarının takdir gördüğünü belirterek, Türkiye'nin sömürgeci bir niyeti olmadığını vurguladı. Fidan, Türkiye-Cezayir ilişkilerinin stratejik düzeye ulaştığını ve birçok alanda yoğun çalışmaların gerçekleştirildiğini ifade etti.

Bakan Fidan: Afrika'da sömürge ve domine etme niyetimiz olmadığını görüyorlar

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Afrika ülkeleri ile her alanda çok boyutlu çalışmalar yürütüldüğünü belirterek, "Bu yönden bir politika ve uygulamalar, ülkeler tarafından takdir görüyor. Türkiye'nin bir sömürge ve domine etme gibi bir niyeti olmadığını görüyorlar. Gönüllü iş birliğine dayalı, elimizdeki imkanları paylaşan ama aynı zamanda fırsat üreten bir iş birliği modelini Afrika'da başarıyla uygulamaya devam ediyoruz" dedi.

Bakan Fidan, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Bakan Fidan, Türkiye-Cezayir ilişkilerinin stratejik bir düzeye evrildiğini söyledi. Fidan, ikili görüşmede eğitim, kültür, enerji, sanayi, bankacılık, denizcilik, tarım, balıkçılık, savunma sanayii ve adalet olmak üzere çok sayıda konuda yoğun bir çalışma trafiği gerçekleştirildiğini belirterek, "Dışişleri Bakanları olarak bu çalışmaların genel çerçevesini yönetme konusunda yoğun bir mesai sarf ettik. Cezayir'de çok sayıda Türk iş adamı bulunmakta. Türk yatırımlarını arttırma yönünde çaba ve irademiz var. Cezayir makamları da bu konuda her türlü iş birliği sergilemektedir. Özellikle finans konusundaki sorunların çözümü için Ziraat Bankası'nın bir şubesinin açılması konusunda çalışmalarımız var. İkili iş birliğimizin yanı sıra bölgesel iş birliğinde Türkiye-Cezayir iş birliğinin Afrika'daki sorunların çözümüne olumlu katkıları neler olabilir, gerek siyasi olarak, gerek ekonomik olarak neler yapılabilir; Türkiye-Cezayir ekonomi ve sanayi iş birliğinin ortak üretim ve ortak ihracat konusunda Afrika'da ne türden stratejiler izlenebilir ele aldık" dedi.

Bakan Fidan, Afrika'da son yıllarda yaşanan askeri darbelerin iki ana sebebinin olduğuna dikkat çekerek, "Birincisi Afrika'da sonradan bağımsızlıklarını kazanmış, ulus devlet olma yolunda adım atan ülkelerin devletleşme ve siyasal sistemlerinin oturmasıyla ilgili problemler. Buna bağlı sorunlardan dolayı belli krizlerin çıktığını görüyoruz. İkinci ana neden dış müdahale ve birtakım emperyal güçlerin Afrika ülkeleri ile ilgili olan politikalarında tercih ettikleri yöntemler. Bunların detayına girmek istemiyorum; zaman zaman yazılıyor, analizleri yapılıyor biz de çok yakından takip ediyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin son 20 yıldır yürüttüğü Afrika politikasına değinen Bakan Fidan, Afrika açılımından bu yana Türkiye'nin Afrika ülkelerinde büyükelçiliklerini 12'den 46'ya çıkarttığını ve yaşanan kültürel, siyasi, ekonomik iş birliklerinin arttırıldığını vurguladı. Bakan Fidan, "Gerek kültürel hayata gerek ekonomik hayata yönelik çok boyutlu çalışmalarımız oluyor. Tabii bu türden bir politika ve uygulama da ülkeler tarafından takdir görüyor. Türkiye'nin bir sömürge ve domine etme gibi bir niyeti olmadığını görüyorlar. Gönüllü iş birliğine dayalı elimizdeki imkanları paylaşan; ama aynı zamanda fırsat üreten bir iş birliği modelini Afrika'da bütün kurumlarımızla başarıyla uygulamaya devam ediyoruz" dedi.

Fidan, bazı Afrika ülkeleriyle olan ilişkilerin ise karşı ülkenin talebiyle birlikte siyasal istikrar ve terörle mücadele konusunda yardımlaşmaya da evrildiğini belirtti. Fidan, "İlişkilerimiz Afrika genelinde stratejik bir düzeye ulaşmakta ve bu çok boyutluluğun büyük bir koordinasyon ve uyum içinde iş dünyası ve kurumlarımız tarafından yürütüldüğünü görmekteyiz. Bu yönde çalışmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.