Bakan Fidan, ABD ve Ürdün ile Suriye Üzerine Görüşmeler Yaptı

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile yaptığı telefon görüşmelerinde, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının durdurulması gerektiğini vurguladı.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Fidan, görüşmede İsrail'in Suriye'yi hedef alan saldırılarının ve Suriye'nin güneyindeki çatışmaların durdurulması gerektiğini kaydetti. Bakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail'in artan saldırıları ve bölgesel düzeyde risk yaratan eylemleri ele alındı. Suriye'yi hedef alan saldırıların bir an önce sona ermesi gerektiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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