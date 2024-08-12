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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüşerek, İsrail ve Hamas arasındaki müzakere süreci ve bölgede artan gerilimi ele aldı. Fidan, Hamas'ın ateşkes konusunda yapıcı bir tutum sergilediğini belirterek, İsrail üzerinde baskı kurulması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, bölgede artan gerilimin kaygı verici olduğunu vurgulayarak, İsrail'in kışkırtıcı adımlardan kaçınması gerektiğini söyledi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü. Görüşmede, İsrail ve Hamas arasındaki müzakere süreci ve bölgede artan gerilim ele alındı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Keçeli, görüşmenin ABD'nin talebi üzerine gerçekleştirildiğini belirterek, "Görüşmede, İsrail ve Hamas arasındaki müzakere süreci ve bölgede artan gerilim ele alındı. Sayın Bakanımız, Hamas Siyasi Büro Şefi Haniye'nin şehit edilmesinin ve Filistinlilere karşı devam eden katliamın İsrail'in barışın tesisi konusunda istekli olmadığını bir kez daha gösterdiğini söyledi. Hamas'ın daha önce ateşkes konusunda yapıcı bir tutum ortaya koyduğunu belirten Sayın Bakanımız, kalıcı ateşkes için İsrail üzerinde baskı kurulması gerektiğini ifade etti. Sayın Bakanımız ayrıca, bölgede artan gerilimin kaygı verici olduğunu söyleyerek, İsrail'in çatışmaların daha fazla yayılmasına neden olacak kışkırtıcı adımlardan kaçınması gerektiğini kaydetti" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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