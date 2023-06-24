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Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Politika Haberleri

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, Rusya'daki gelişmeler ve bölgesel meseleler ele alınmıştır" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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