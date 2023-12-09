Üye Girişi
Haberler

Bakan Fidan: ABD, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yalnız kaldı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bakan Fidan, Gazze'deki dramı dile getirerek, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapılan oylamada ABD'nin yalnız kaldığını vurguladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Washington'da basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bakan Fidan, " Gazze'de yaşanan dramı bütün çıplaklığıyla dile getirdiler. Dünya kamuoyunun bu konudaki isyanının sözcüsü ve tercümanı olmuş durumdayız. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yapılan oylamada ABD'nin yalnız kaldığını bir kez daha gördük" dedi. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Amerika Birleşik Devletleri Birleşmiş Milletler Gazze Diplomasi Dış Politika Uluslararası İlişkiler Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Gönül Dağı YENİ BÖLÜM (117. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Güldür Güldür Show YENİ BÖLÜM (354. Bölüm) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (9 ARALIK CUMARTESİ) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 9 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Erden Timur istifa etti mi? Murat Bozok kimdir? MasterChef Şef Murat Bozok kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 9 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 9 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 9 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 9 Aralık 2023 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 9 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 9 Aralık 2023 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 9 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 9 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Turabi kimdir, hangi yıllarda yarıştı? 9 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 9 Aralık Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 9 Aralık Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Kullanılmayan eşyalar ev ekonomisine katkı sağlayacak! Selçuklu 2. El Pazarı açıldı
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title