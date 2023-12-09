Bakan Fidan: ABD, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yalnız kaldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Washington'da basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bakan Fidan, " Gazze'de yaşanan dramı bütün çıplaklığıyla dile getirdiler. Dünya kamuoyunun bu konudaki isyanının sözcüsü ve tercümanı olmuş durumdayız. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yapılan oylamada ABD'nin yalnız kaldığını bir kez daha gördük" dedi. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika